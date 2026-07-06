В Щёлкове 16-летняя девушка по указке подожгла колонку на АЗС, её задержали

В подмосковном Щёлкове несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге топливной колонки на АЗС. Возгорание произошло вечером 19 июня, пострадавших нет. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемой.

В Щёлкове 16-летняя девушка подожгла колонку на АЗС. Видео © Telegram / Ирина Волк

В результате пожара полностью выгорела заправочная колонка. Люди в момент возгорания не пострадали. По подозрению в совершении поджога была задержана 16-летняя жительница Москвы. Её доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса в присутствии законных представителей девушка заявила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые отдавали ей указания по телефону. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ, а также по статье 205 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подольске расследуется инцидент с поджогом топливораздаточной колонки на одной из автозаправочных станций. К происшествию может быть причастен 13-летний школьник. Возгорание произошло днём. В результате огонь полностью уничтожил оборудование, однако сотрудники АЗС и посетители не пострадали.