«Твоя геометка поможет ВСУ»: Шестиклассник задержан за поджог АЗС по указке мошенников

Тринадцатилетнего школьника из Подольска заподозрили в поджоге топливораздаточной колонки на местной АЗС. По версии полиции, подросток действовал под угрозами незнакомцев, с которыми связался через мессенджер.

Возгорание произошло днём. Огонь уничтожил колонку, однако никто из сотрудников станции и посетителей не пострадал.

Видео © Telegram / Ирина Волк

Сотрудники полиции установили предполагаемого поджигателя — им оказался местный шестиклассник. Для разбирательства его доставили в отдел вместе с законными представителями.

«Школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ», — написала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают и разыскивают других причастных к произошедшему.

В МВД призвали детей не выполнять требования неизвестных, поступающие по телефону или в мессенджерах, а сразу рассказывать об угрозах родителям и обращаться в полицию.

Подростков всё чаще пытаются втянуть в поджоги и другие опасные действия через мессенджеры. Мошенники знакомятся с детьми под чужими именами, входят в доверие, выманивают личные данные или геолокацию, а затем переходят к угрозам и шантажу. Несовершеннолетних убеждают поджигать релейные шкафы, автомобили, здания и оборудование на АЗС, обещая деньги или запугивая возможными последствиями для них и их семей. Правоохранители предупреждают: любые подобные просьбы нужно сразу прекратить, сохранить переписку и сообщить о происходящем родителям и в полицию.