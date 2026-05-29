Неизвестный устроил поджог на АЗС в московском Кунцеве

Неизвестный устроил пожар на автозаправке на западе Москвы. Возгорание удалось оперативно потушить. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Инцидент произошёл на Молодогвардейской улице в районе Кунцево.После сообщения о пожаре на место прибыли экстренные службы.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения объекта сейчас уточняются. Сотрудники профильных служб и правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность человека, причастного к поджогу.