Неизвестный устроил поджог на АЗС в московском Кунцеве
Неизвестный устроил пожар на автозаправке на западе Москвы. Возгорание удалось оперативно потушить. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
Инцидент произошёл на Молодогвардейской улице в районе Кунцево.После сообщения о пожаре на место прибыли экстренные службы.
В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения объекта сейчас уточняются. Сотрудники профильных служб и правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность человека, причастного к поджогу.
