Машины с топливом пропускают через границу по «зелёному коридору»

Машины, перевозящие горюче-смазочные материалы, проходят через пункты пропуска по «зелёному коридору». Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента с членами правительства.

По словам министра, такой порядок ввели для нормализации доставки топлива. Он должен ускорить прохождение транспорта с ГСМ через пункты пропуска и сократить задержки в логистике.

Никитин также заявил, что все 314 пунктов пропуска работают в штатном режиме. О сбоях в их работе он не сообщил.

Мера стала частью действий правительства по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, а правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива.

Кроме того, власти сообщили, что в июле начнутся поставки импортных нефтепродуктов. Эти шаги должны помочь насытить рынок и обеспечить регионы топливом.