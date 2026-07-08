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Регион
8 июля, 15:15

Машины с топливом пропускают через границу по «зелёному коридору»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Машины, перевозящие горюче-смазочные материалы, проходят через пункты пропуска по «зелёному коридору». Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента с членами правительства.

По словам министра, такой порядок ввели для нормализации доставки топлива. Он должен ускорить прохождение транспорта с ГСМ через пункты пропуска и сократить задержки в логистике.

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Никитин также заявил, что все 314 пунктов пропуска работают в штатном режиме. О сбоях в их работе он не сообщил.

Мера стала частью действий правительства по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, а правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива.

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Кроме того, власти сообщили, что в июле начнутся поставки импортных нефтепродуктов. Эти шаги должны помочь насытить рынок и обеспечить регионы топливом.

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Марина Фещенко
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