В Нижегородской области вводят продажу бензина по чётным и нечётным дням

В Нижегородской области с 00:00 9 июля на всех сетевых автозаправочных станциях вводится система продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно новым правилам, по чётным датам смогут заправляться владельцы машин с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, по нечётным — на 1, 3, 5, 7 или 9. Службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования под ограничения не подпадают. Также установлены нормы продажи бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100.

Ранее пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов сообщил, что в регионе планируют разрешить продажу бензина в канистры объёмом до 10 литров по ГОСТу, но сроки пока не определены. В пресс-службе отметили, что ситуация на АЗС стабилизируется: из 359 заправок работают 310, ажиотаж спадает.