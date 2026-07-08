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Регион
8 июля, 09:45

В Липецкой области могут ввести продажу бензина по чётным и нёчетным дням

Колонка на АЗС в России. Обложка © Life.ru

Колонка на АЗС в России. Обложка © Life.ru

Власти Липецкой области рассмотрят возможность продажи бензина по чётным и нечётным дням месяца в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, этот вопрос вынесут на заседание оперативного штаба.

Согласно предложению, по чётным дням бензин смогут покупать владельцы машин с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, по нечётным — на 1, 3, 5, 7 или 9.

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Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 4 июля в регионе возобновляется розничная продажа бензина АИ-92 и дизеля на 11 АЗС «Балтнефти» (7 в Калининграде и 4 в области). По мере поступления топлива список будут расширять. Власти обещают оперативно открывать дополнительные АЗС.

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Александра Мышляева
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