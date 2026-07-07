В Ленобласти разрешат продажу бензина в металлические канистры до 10 литров

В Ленинградской области планируют разрешить продажу бензина в канистры объёмом до 10 литров. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов, передает 47news.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он. Сроки вступления решения в силу пока не определены.

В пресс-службе главы региона также отметили, что ситуация на АЗС постепенно стабилизируется: из 359 заправок стабильно работают 310, ажиотажный спрос снижается.

«Нефтяными компаниями сформированы значительные резервы топлива. Налаживаются новые логистические каналы для доставки топлива в регион, поэтапно восстанавливается ритмичное снабжение АЗС топливом», — заявил Донцов.

На прошлых неделях спрос на топливо вырос в 2–2,5 раза, что привело к локальным перебоям на отдельных заправках. Сейчас главная задача компаний — нарастить скорость снабжения, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех АЗС региона.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 4 июля в регионе возобновляется розничная продажа бензина АИ-92 и дизеля на 11 АЗС «Балтнефти» (7 в Калининграде и 4 в области), с постепенным расширением по мере поступления топлива.