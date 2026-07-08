Новак: Россия начнёт импорт нефтепродуктов в июле

Россия начнёт импорт нефтепродуктов в июле. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов», — сказал Новак, добавив, что также будут наращиваться дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Эта мера должна поспособствовать стабилизации ситуации с топливом в регионах.

Осложнение ситуации с топливом вызвано совокупностью факторов: сезонной активизацией спроса, логистическими трудностями и внеплановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих мощностях. Новак ранее оценивал рынок как напряжённый, но контролируемый. В целях стабилизации оптовых цен и оперативного перераспределения объёмов правительством были изменены правила биржевых торгов, а также предусмотрены налоговые преференции для импорта и наращивания внутреннего производства нефтепродуктов.