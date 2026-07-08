Правительство перенесло часть ремонтов НПЗ для стабилизации рынка
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Правительство России перенесло часть плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.
По его словам, это решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Власти также увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня и задействовали дополнительные мощности.
Новак отметил, что на рынок направили ранее накопленные объёмы топлива. Кроме того, были сокращены сроки текущих ремонтов, чтобы быстрее вернуть мощности в работу.
Эти меры должны помочь увеличить предложение бензина и дизельного топлива внутри страны. Ранее Новак заявлял, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, а ситуация на рынке остаётся непростой.
Правительство также ввело запрет на экспорт дизельного топлива и организовало прохождение машин с ГСМ через пункты пропуска по «зелёному коридору». В июле власти планируют начать поставки импортных нефтепродуктов.
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