Правительство перенесло часть ремонтов НПЗ для стабилизации рынка

Правительство России перенесло часть плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

По его словам, это решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Власти также увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня и задействовали дополнительные мощности.

Новак отметил, что на рынок направили ранее накопленные объёмы топлива. Кроме того, были сокращены сроки текущих ремонтов, чтобы быстрее вернуть мощности в работу.

Эти меры должны помочь увеличить предложение бензина и дизельного топлива внутри страны. Ранее Новак заявлял, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, а ситуация на рынке остаётся непростой.