Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица имеют право на внеочередное обслуживание на автозаправочных станциях. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Право заправить автомобиль без очереди закреплено на федеральном уровне», — пояснил юрист.

Базовым документом является указ президента России от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Он предусматривает приоритетное обслуживание льготников в организациях, работающих с населением, к которым надзорные органы относят и АЗС как предприятия розничной торговли топливом.

В 2021 году документ обновили, после чего норма стала прямо распространяться на детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Аналогичная льгота предусмотрена для инвалидов Великой Отечественной войны федеральным законом о ветеранах.

Приоритет также получают автомобили оперативных служб, включая скорую помощь, полицию и пожарную охрану. Порядок их заправки обычно устанавливают региональные акты и внутренние регламенты сетей.

Для подтверждения льготы подойдёт справка бюро медико-социальной экспертизы или информация из Федерального реестра инвалидов. Когда машиной управляет сопровождающий, ребёнок-инвалид должен находиться в салоне, а специальный знак на стекле предъявлять не требуется.

Водителю необходимо обратиться к администратору или другому работнику станции и показать документ. После этого персонал должен организовать проезд к колонке и расчёт на кассе вне общей очереди.

При отказе Хрулев посоветовал напомнить сотрудникам о норме указа и пригласить старшего смены. Если решить вопрос на месте не удалось, можно обратиться в Роспотребнадзор, зафиксировав произошедшее на видео, сохранив чек и записав сведения о смене.

За непредоставление потребителю льгот и преимуществ часть 3 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для организации штраф до 10 тысяч рублей вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Если причиной отказа стало состояние здоровья человека, взыскание для юридического лица может достигнуть 500 тысяч рублей, а пострадавший вправе потребовать через суд компенсацию морального вреда.

Ранее вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что ситуация на российском топливном рынке частично стабилизирована благодаря отсрочке плановых ремонтов НПЗ, максимальной загрузке заводов и выводу накопленных запасов. Однако полного снятия напряжения достичь не удалось, и контроль за поставками и работой предприятий продолжается.