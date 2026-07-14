Заботкин: ЦБ не закроет глаза на ситуацию с топливом и инфляционные ожидания

Банк России не может «закрыть глаза» на ситуацию с топливом и инфляционные ожидания, но рассчитывает на нормализацию рынка. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в официальном канале ЦБ в мессенджере «Макс».

«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году», — подчеркнул Заботкин.

По его словам, регулятор будет отслеживать динамику цен в июле и далее, поскольку для решений по ключевой ставке важно понимать, как ситуация на топливном рынке влияет на опасения граждан и бизнеса относительно будущей инфляции.

Ранее ФАС выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям из-за роста цен на бензин и дизель. В Кировской области АИ-92 доходил до 130 рублей у трёх продавцов под брендом «Движение», в Удмуртии «Петросервис» поднял цены на дизель для аграриев, а в Саратовской области сети «Феникс» и «Залив» изменили тарифы на АИ-92 и АИ-95.