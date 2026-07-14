ФАС выдала предупреждения более 10 операторам АЗС из-за роста цен на топливо

Более десяти топливных компаний получили предупреждения из-за повышения стоимости бензина и дизеля. Меры в отношении операторов АЗС приняли территориальные управления Федеральной антимонопольной службы.

В Кировской области претензии возникли к трём продавцам, работающим под брендом «Движение» и занимающим доминирующее положение в нескольких районах. Там стоимость литра АИ-92 на отдельных станциях доходила до 130 рублей. Власти региона также подтверждали такую цену на двух АЗС.

В Удмуртии предупреждение вынесли компании «Петросервис» после подорожания дизеля для аграриев. В Саратовской области внимание регулятора привлекли сети «Феникс» и «Залив», где АИ-92 и АИ-95 продавали по изменённым тарифам.

Краснодарское УФАС приняло меры в отношении ещё шести операторов заправок, включая «Уфимнефть», «Атан», «Лабу» и «Нефтесферу». На фоне ситуации служба усилила контроль за реализацией топлива, в том числе для сельхозпроизводителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 15 июля в Курской области топливо будут продавать по системе чётных и нечётных номеров автомобилей. Правила распространятся на все машины независимо от региона регистрации.