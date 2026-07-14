В Ленобласти разрешили АЗС наливать бензин в канистры по 10 литров

Автозаправочные станции в Ленинградской области возобновляют продажу бензина в канистры. Предприниматели расширили услуги после просьбы экономического блока правительства.

Некоторые заправки уже продают топливо в ёмкости. При этом они выдвигают два условия: объём не должен превышать 10 литров, а тара обязана быть металлической и соответствовать ГОСТу. Отдельные нефтяные компании пошли дальше. Они добровольно согласились наливать до 20 литров.

«Параметры заправки: базовый лимит — 10 литров на одну канистру (стандартный объём); повышенный лимит — отдельные торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров; условие — использование только ГОСТовских канистр, предназначенных для хранения ГСМ», — пишет портал 78.ru.

Представители пресс-службы объяснили причину спроса. Жителям Ленинградской области горючее нужно для садовой техники. Люди заправляют им бензопилы и газонокосилки.

Тем временем в Курской области вводят систему продажи топлива по чётным и нечётным цифрам на номерах. Эти правила начнут работать независимо от региона регистрации автомобиля с 15 июля.