Аксёнов предупредил о сохранении напряжённости с топливом и светом в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к жителям полуострова с актуальной информацией о ситуации с топливом, электроэнергией и мерах поддержки. По его словам, сохраняется напряжённость с бензином, и гарантированной ежедневной продажи на АЗС не будет, как и точных графиков его отпуска.

Что касается подачи электричества, то формирование точных графиков на территории региона сейчас невозможно. Власти сократят уличное освещение во всех муниципалитетах, однако это не повлияет на распределение энергии в жилых домах. Поставки генераторов уже начаты, в первую очередь — в населённые пункты, где электроэнергии не было более 12 дней.

«По окончании кризисной ситуации и по достижении целей, которые поставлены Главой государства, в полном объёме объясним причинно-следственную связь принятия каждого решения», — заявил Аксёнов.

Глава региона также предупредил о массовой работе украинского ЦИПсО в чатах и комментариях и призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники. Аксёнов также анонсировал на этой неделе новые меры поддержки бизнеса