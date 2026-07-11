В Крыму из-за аварийных работ ограничили подачу воды в нескольких районах

В ряде районов Крыма на время ограничили подачу воды — причиной стали срочные работы на инженерных сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма» в мессенджере «Макс».

«11 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — сказано в тексте.

Восстановительные работы идут на сетях «Крымэнерго». Они охватывают Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский и Раздольненский районы. Ограничения также затронули Евпаторию, города Красноперекопск и Армянск, а также посёлок Раздольное.

До этого сообщалось, что без электричества и воды осталась Евпатория на западе полуострова. Как сообщили в городской администрации, к утру света не было по всему городу, во многих кварталах пропала вода, а трамваи остановились. Аварию специалисты устраняли ещё с ночи, точные сроки восстановления назвать не смогли.