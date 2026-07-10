Российский Красный Крест начнёт раздачу гумпомощи в Крыму на фоне режима ЧС

Российский Красный Крест наращивает объёмы гуманитарных запасов в Крыму и Севастополе из-за режима чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Выдачу помощи в Севастополе планируется начать уже в понедельник, 13 июля. Для этого подготовлено 600 наборов, в которые входят продукты питания и средства личной гигиены. Претендовать на их получение смогут инвалиды первых двух групп, переселенцы, зарегистрированные в 2025–2026 годах, а также те, кто прибыл раньше, но сейчас находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Крымское отделение на данный момент располагает 800 продуктовыми и 700 гигиеническими комплектами. Кроме того, в резерве имеется 43 тонны питьевой воды и технические средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Когда именно стартует раздача на территории республики, пока не сообщается.

Организация выделила дополнительные средства на формирование резервов для быстрого реагирования в случае обострения ситуации. Для Севастополя также приобретается оборудование, способное очищать воду. Это позволит обеспечивать людей питьём при перебоях в водоснабжении. Установка разместится в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций, открытие которого запланировано на 15 июля.

«В Центре также будет производиться раздача гуманитарной помощи и будут размещены резервные аккумуляторы. В случае отключения электроснабжения люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами», — добавили в организации.

Кроме того, жители полуострова в моменты тревоги могут бесплатно обратиться за психологической помощью в региональные отделения Российского Красного Креста в Крыму и Севастополе.

Напомним, на Крымском полуострове в результате атак со стороны ВСУ возникли перебои в транспортном сообщении, подаче электричества, воды и топлива. В связи со сложившейся обстановкой руководство Республики Крым и города Севастополя с 26 июня ввело на своей территории региональный режим чрезвычайной ситуации. Данная мера направлена на оперативное решение накопившихся экономических и хозяйственных проблем. Ранее в центральной и южной частях Крыма 10 июля вводятся дополнительные ограничения на подачу электричества.