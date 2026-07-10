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Регион
10 июля, 10:08

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Жителей центральных и южных районов Крыма предупредили о дополнительных отключениях электричества в пятницу, 10 июля. Как сообщили в «Крымэнерго», это связано с ремонтными работами после атак БПЛА, которые ранее привели к обесточиванию ряда посёлков на северо-западе полуострова.

«В связи с ремонтными работами, в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах», — говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» сообщили, что аварийные бригады трудятся в режиме 24/7. При этом сроки возобновления подачи электроэнергии будут зависеть от ситуации в регионе и возможности безопасно проводить восстановительные работы.

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Ранее сообщалось, что житель Джанкоя погиб в результате атаки БПЛА на Крым. Тем временем экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки и оценивая причинённый ущерб.

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Наталья Демьянова
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