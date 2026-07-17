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Регион
17 июля, 05:38

Правительство одобрило меры для стабилизации цен на топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Кабмин одобрил решения для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Меры одобрены», — сказал собеседник агентства.

Власти Марий Эл не стали вводить жёсткие ограничения на покупку топлива
Власти Марий Эл не стали вводить жёсткие ограничения на покупку топлива

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что многие потребители топлива в регионах получают его напрямую с НПЗ либо через железнодорожные поставки, а схема обеспечения зависит от объёмов и типа потребителя.

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Дарья Денисова
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