Правительство одобрило меры для стабилизации цен на топливо
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Кабмин одобрил решения для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.
«Меры одобрены», — сказал собеседник агентства.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что многие потребители топлива в регионах получают его напрямую с НПЗ либо через железнодорожные поставки, а схема обеспечения зависит от объёмов и типа потребителя.
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