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16 июля, 15:10

Власти Марий Эл не стали вводить жёсткие ограничения на покупку топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

В Марий Эл не станут вводить жёсткие ограничения на приобретение топлива. Такое заявление сделал глава республики Юрий Зайцев.

«Правительство республики приняло принципиальное решение: никаких жёстких ограничений мы вводить не будем. Никаких «чётно-нечётных» заправок, никаких QR-кодов. Мы считаем, что запреты в такой ситуации только усилят панику и ажиотаж и создадут новые проблемы», — написал он в своём телеграм-канале.

При этом в Йошкар-Оле на автозаправочных станциях уже дежурят волонтёры. Они сообщают водителям о наличии конкретных видов топлива и консультируют по другим вопросам. На заседании регионального оперативного штаба глава республики рекомендовал руководителям муниципалитетов внедрить у себя столичный опыт.

По словам Зайцева, объём реализации горючего на заправках не просто остался на уровне прошлого года, но и показал небольшой рост. Он добавил, что понимает тревогу граждан и заверил, что часто сам сидит за рулём и стоит в очередях наравне со всеми. Никто из представителей власти, подчеркнул глава республики, не пользуется служебным положением.

Также Зайцев сообщил, что был расширен список категорий потребителей, которых обслуживают горюче-смазочными материалами в первую очередь. Представителей топливного рынка попросили выделить для таких клиентов отдельную колонку на АЗС.

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Юлия Сафиулина
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