Наклейка «Инвалид» не поможет: Юрист раскрыл, кто вправе заправлять авто без очереди
Юрист Воропаев: Без очереди на АЗС заправляются инвалиды I и II групп
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В России есть категория людей, которые имеют право заправить машину вне очереди на АЗС. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на юриста Льва Воропаева.
В льготную категорию входят инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и их сопровождающие (при условии, что ребёнок находится в машине), а также участники ВОВ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы.
«Это закреплено в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)», — отметил юрист.
Вне очереди также обслуживают экстренные и оперативные службы, хотя единой федеральной нормы нет — приоритет закрепляют через госконтракты или региональные акты. При этом наклейка «Инвалид» на стекле не даёт преимущества: для этого нужно предъявить справку МСЭ или удостоверение.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 13 российских регионах, включая Москву, Подмосковье и Петербург, уменьшились очереди на АЗС и улучшилась доступность топлива. Власти и нефтяные компании ввели ограничения на выдачу горючего, чтобы сдержать ажиотажный спрос и предотвратить дефицит.
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