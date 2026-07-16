Наклейка «Инвалид» не поможет: Юрист раскрыл, кто вправе заправлять авто без очереди

В России есть категория людей, которые имеют право заправить машину вне очереди на АЗС. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на юриста Льва Воропаева.

В льготную категорию входят инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и их сопровождающие (при условии, что ребёнок находится в машине), а также участники ВОВ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы.

«Это закреплено в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)», — отметил юрист.

Вне очереди также обслуживают экстренные и оперативные службы, хотя единой федеральной нормы нет — приоритет закрепляют через госконтракты или региональные акты. При этом наклейка «Инвалид» на стекле не даёт преимущества: для этого нужно предъявить справку МСЭ или удостоверение.