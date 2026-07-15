В Саратовской области отменят штрафы водителям за вынужденную остановку у АЗС

В Саратовской области автомобилистам аннулируют штрафы, выписанные за простой в зоне действия знака «Остановка запрещена» в очередях на АЗС. Данное заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поводом для такого решения стали жалобы водителей, попадавших под камеры видеофиксации во время ожидания топлива. Волк пояснила, что каждое вынесенное постановление будет пересмотрено. Решения об отмене станут принимать с учётом действий в условиях крайней необходимости или из-за малозначительности самого нарушения.

Представитель ведомства уточнила, что отмена возможна в рамках обжалования либо опротестования прокурором в установленном порядке. Кроме того, по инициативе управления Госавтоинспекции по Саратовской области уполномоченные органы региона с 1 июля прекратили фиксацию правонарушений этими техническими средствами.