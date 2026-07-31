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Регион
31 июля, 06:30

В Кузбассе отменили лимиты на топливо, теперь можно заправлять полный бак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

На заправках Кузбасса отменили все ограничения на объём бензина и дизеля в один бак. Решение принял губернатор Кемеровской области Илья Середюк накануне, 30 июля.

«Ситуация стабилизировались, очереди сократились», – заявил он

Власти региона активно работали над стабилизацией ситуации. Ранее сообщалось, что в Кузбасс шли 213 цистерн с топливом, на складах хранилось более трёх тысяч тонн АИ-92, около четырёх тысяч тонн АИ-95 и свыше четырёх тысяч тонн дизеля. Также для аграриев выделили дополнительные 20 тысяч тонн топлива для заготовки кормов и уборки урожая.

Губернатор подчёркивал, что система продажи по «чёт-нечет» в регионе внедряться не будет, а приоритет остаётся за экстренными службами и сельхозпроизводителями. Теперь ограничения сняты полностью — ситуация на топливном рынке Кузбасса стабилизировалась.

В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках
В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках

Ранее в Краснодарском крае начала налаживаться ситуация с топливом благодаря увеличению поставок. Число заправок с перебоями снижается вторую неделю подряд. На 30 июля из 1041 АЗС без топлива оставались 114. Поставки идут штатно, ситуация стабилизируется.

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Наталья Афонина
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