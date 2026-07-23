В Карелии повысили лимит отпуска бензина на заправках

Власти Карелии приняли решение увеличить лимит отпуска бензина на всех заправках региона с 30 до 40 литров. Лимиты на дизельное топливо оставили на прежнем уровне — 60 литров, сообщил глава республики Артур Парфёнчиков в мессенджере «Макс».

В правительстве Карелии отметили, что ситуация с топливом в регионе стабилизировалась, очереди на АЗС сократились, а для северных районов продолжается работа по открытию дополнительных частных заправок. В приоритете остаётся обеспечение топливом труднодоступных районов, где проблемы с поставками сохраняются.