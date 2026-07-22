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Регион
22 июля, 18:57

В РФ впервые определили показатели для расчёта демпфера на импортируемый бензин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio113

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Studio113

В России впервые определили показатели для расчёта импортного демпфера на бензин. За основу взяли цену топлива на индийском рынке и затраты на морскую перевозку, а саму импортную альтернативу оценили в 112,6 тысячи рублей за тонну, сообщает «Коммерсантъ».

Размер субсидии превышает 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше выплаты по внутреннему демпферу. В Федеральной антимонопольной службе пояснили изданию, что методика строится на принципе импортного паритета, то есть на сопоставлении индикаторов российского и индийского рынков.

В ведомстве заверили, что данная котировка не повлияет на ценники автозаправочных станций, ведь демпфирующий механизм как раз призван сглаживать разницу между зарубежными и внутренними показателями. В ФАС также надеются, что новый подход позволит увеличить поставки бензина на российский рынок.

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Ранее сообщалось, импорт белорусского бензина в Россию в июне достиг рекордных значений. За период с 1 по 25 июня объём поставок топлива из Белоруссии составил порядка 141 тысячи тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 100 тысяч тонн. При этом одновременно зафиксировано снижение объёмов экспорта бензина из республики в другие страны.

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Юлия Сафиулина
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