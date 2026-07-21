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Регион
21 июля, 10:09

В Забайкалье лимит отпуска бензина на АЗС подняли до 20 литров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

В Забайкальском крае сетевые заправки «Корс» и БРК повысили суточный лимит отпуска топлива до 20 литров на машину. Данное предупреждение опубликовал губернатор региона Александр Осипов.

«Ранее действовавшее ограничение в 15 литров снято. Теперь допустимый объём заправки для граждан увеличен до 20 литров на одно транспортное средство. Рассчитываю на понимание и призываю относиться осознанно к этому», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее в Крыму с 20 июля был значительно расширен перечень автозаправочных станций, на которых бензин отпускается без ограничений. Министерство топлива и энергетики республики обнародовало списки из 86 точек, где свободно торгуют марками АИ-95 Ultra и АИ-92. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, сообщил, что в городе-герое с той же даты в свободную продажу поступили бензин указанных марок, а также дизельное топливо Ultra. Топливо можно приобрести на 10 заправках сети АТАН.

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Юлия Сафиулина
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