Бензин и дизель в Москве и области упали в цене

В Москве и Подмосковье за неделю подешевели бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Это следует из данных Московской топливной ассоциации за период с 3 по 10 августа.

Сильнее всего снизилась средняя стоимость АИ-95 — на 19 копеек, до 75,50 рубля за литр. Дизель потерял 17 копеек и теперь обходится в 82,15 рубля.

АИ-92 стал дешевле на 7 копеек. Его средняя цена в Московском регионе составляет 68,88 рубля за литр. Исключением стал премиальный АИ-100. За неделю он прибавил 12 копеек и достиг отметки 101,47 рубля.

Цены на АИ-92 и АИ-95 снизили на заправках ОРТК, тогда как «Транс-АЗС» их повысила. У «Нефтьмагистрали», Teboil, «Газпром нефти», «Татнефти», «Роснефти», «Трассы» и «Лукойла» стоимость этих марок не изменилась.

АИ-100 и дизель подешевели у ОРТК. При этом сотый бензин вырос в цене на АЗС «Роснефти», а дизтопливо — у Teboil и «Транс-АЗС».

Ранее Life.ru сообщал, что цены на топливо рухнули в 49 регионах России всего за неделю. При этом в трёх из них удешевление оказалось особенно заметным — более 10%.