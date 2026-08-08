Цены на топливо рухнули в 49 регионах России всего за неделю

Бензин в России дешевеет: как передаёт газета «Известия» со ссылкой на Росстат, за неделю с конца июля по начало августа цены на топливо пошли вниз сразу в 49 регионах страны. При этом в трёх из них удешевление оказалось особенно заметным — более 10%.

Лидерами по снижению цен стали Севастополь, Крым и Вологодская область, где стоимость топлива упала на 14,9%, 14,8% и 12,5% соответственно. В восьми регионах страны, в числе которых Тюменская, Ивановская и Новосибирская области, а также республики Дагестан и Чувашия, зафиксировано сокращение показателя более чем на 5%.

«Потенциал для дальнейшего снижения цен на бензин есть. Снижение цен стало результатом комплекса мер, принятых для преодоления топливного кризиса», — заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По словам эксперта, нормализация ситуации на топливном рынке обусловлена устранением весеннего дефицита. Этого удалось достичь за счет восстановления производственных мощностей НПЗ, оптимизации логистических цепочек и снятия лимитов на продажу горючего в розничном сегменте.

В Росстате, в свою очередь, сообщили, что изменение цен на топливо повлияло на общую экономическую картину, спровоцировав недельную дефляцию в 0,02%. В ведомстве напомнили, что бензин занимает около 4,5% в потребительской корзине, поэтому колебания его стоимости существенно влияют на показатели инфляции.

Ранее российские сети АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина. В ряде регионов лимиты уже сняты, а там, где они сохраняются, максимальный объем отпуска увеличили с 30 до 50 литров. Эксперты считают, что полностью ограничения могут отменить после окончания сезона высокого спроса — не раньше октября.