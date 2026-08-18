«Дизель есть везде»: Цивилёв рассказал о борьбе с очередями на российских заправках

Бензин на российских заправках есть, однако проблема с очередями на АЗС сохраняется. Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Глава Минэнерго подтвердил, что власти знают об очередях, которые продолжают возникать на отдельных заправках.

«Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал Цивилёв.

Юнашев также поинтересовался, на каком топливе ездит сам министр. Цивилёв рассказал, что его автомобиль дизельный, и добавил: «Дизель есть везде».

В конце июля глава Минэнерго сообщал об улучшении ситуации с топливом в ряде российских регионов. Тогда Цивилёв отмечал увеличение числа работающих АЗС и сокращение очередей, связывая положительную динамику в том числе с ограничениями на экспорт нефтепродуктов, импортом топлива и увеличением загрузки нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские АЗС начали постепенно смягчать ограничения на продажу бензина. В некоторых регионах максимальный объём отпуска увеличили с 30 до 50 литров, хотя на отдельных станциях лимиты продолжили действовать.