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Регион
18 августа, 12:15

«Дизель есть везде»: Цивилёв рассказал о борьбе с очередями на российских заправках

Цивилёв признал проблему с очередями на АЗС и пообещал её решить

Бензин на российских заправках есть, однако проблема с очередями на АЗС сохраняется. Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Глава Минэнерго подтвердил, что власти знают об очередях, которые продолжают возникать на отдельных заправках.

Видео © Telegram-канал «Юнашев LIVE»

«Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал Цивилёв.

Юнашев также поинтересовался, на каком топливе ездит сам министр. Цивилёв рассказал, что его автомобиль дизельный, и добавил: «Дизель есть везде».

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В конце июля глава Минэнерго сообщал об улучшении ситуации с топливом в ряде российских регионов. Тогда Цивилёв отмечал увеличение числа работающих АЗС и сокращение очередей, связывая положительную динамику в том числе с ограничениями на экспорт нефтепродуктов, импортом топлива и увеличением загрузки нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские АЗС начали постепенно смягчать ограничения на продажу бензина. В некоторых регионах максимальный объём отпуска увеличили с 30 до 50 литров, хотя на отдельных станциях лимиты продолжили действовать.

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Больше новостей о российском рынке, ценах и решениях правительства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Обложка © Telegram-канал «Юнашев LIVE»

Александр Юнашев
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