«Дизель есть везде»: Цивилёв рассказал о борьбе с очередями на российских заправках
Цивилёв признал проблему с очередями на АЗС и пообещал её решить
Бензин на российских заправках есть, однако проблема с очередями на АЗС сохраняется. Об этом министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал журналисту Александру Юнашеву. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».
Глава Минэнерго подтвердил, что власти знают об очередях, которые продолжают возникать на отдельных заправках.
Видео © Telegram-канал «Юнашев LIVE»
«Активно работаем, чтобы эту проблему решить», — сказал Цивилёв.
Юнашев также поинтересовался, на каком топливе ездит сам министр. Цивилёв рассказал, что его автомобиль дизельный, и добавил: «Дизель есть везде».
В конце июля глава Минэнерго сообщал об улучшении ситуации с топливом в ряде российских регионов. Тогда Цивилёв отмечал увеличение числа работающих АЗС и сокращение очередей, связывая положительную динамику в том числе с ограничениями на экспорт нефтепродуктов, импортом топлива и увеличением загрузки нефтеперерабатывающих предприятий.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские АЗС начали постепенно смягчать ограничения на продажу бензина. В некоторых регионах максимальный объём отпуска увеличили с 30 до 50 литров, хотя на отдельных станциях лимиты продолжили действовать.
Больше новостей о российском рынке, ценах и решениях правительства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.
Обложка © Telegram-канал «Юнашев LIVE»