ФАС выявила признаки сговора АЗС и завышения цен на топливо в четырёх регионах

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушений у топливных компаний в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, а также Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В Хакасии независимых операторов заподозрили в картельном сговоре и необоснованном завышении цен. Проверка затронула заправки в Саяногорске, Черногорске и Алтайском районе, где отдельные компании продавали бензин АИ-92 по повышенной стоимости.

В Красноярском крае ООО «Старт» и предприниматель, работающие под брендом «Газпромнефть», синхронно установили одинаковые розничные цены. Ведомство усмотрело в этом согласованные действия конкурентов ради увеличения прибыли.

На Кубани дела возбудили против владельцев АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Операторы не исполнили требования антимонопольной службы после повышения цен, поэтому им грозят штрафы, в том числе оборотные.

Ещё три дела завело Запорожское УФАС после проверки крупных операторов заправок. Если собранные материалы подтвердят нарушения, компании привлекут к административной ответственности.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС усилила контроль за топливным рынком. К концу июля территориальные управления выдали операторам АЗС 52 предупреждения и возбудили 28 дел из-за формирования цен на горючее.