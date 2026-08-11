ФАС может наказать кубанские АЗС из-за ситуации с ценами на топливо

Владельцам ряда АЗС Краснодарского края грозит антимонопольная ответственность вплоть до оборотных штрафов из-за ситуации с ценами на топливо. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

Ранее ведомство направило предупреждения нескольким компаниям: ООО МХО «Рассвет» (АЗС под коммерческим обозначением «Уфимнефть»), ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера». В ФАС предупредили о недопустимости нарушения Закона о защите конкуренции.

В ведомстве подчёркивают, что контроль направлен на предотвращение необоснованного подорожания топлива и защиту автомобилистов.

Специалисты ежедневно отслеживают стоимость нефтепродуктов как в рознице, так и в мелком опте. При обнаружении признаков недобросовестного поведения ведомство намерено применять предусмотренные антимонопольным законодательством меры.

Ранее ФАС применила меры к независимым сетям АЗС и мелкооптовым продавцам топлива в Московской, Саратовской и Оренбургской областях. К примеру, в Подмосковье дело возбудили против шести участников рынка после одновременного повышения цен на бензин и дизель.