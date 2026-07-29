На Кубани создадут огневые группы для защиты предприятий от атак ВСУ

В Краснодарском крае планируют создать мобильные огневые группы для охраны критически важных объектов и предприятий агропромышленного комплекса. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания оперштаба, в состав таких подразделений войдут сами сотрудники этих организаций. При заключении контракта с Минобороны РФ для них предусмотрено условие: служба будет проходить исключительно на территории родного предприятия.

«Они подписывают контракт с Минобороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Ранее сообщалось, что мэр Липецка Михаил Щербаков вместе с вице-губернаторами, несколькими министрами областного правительства и руководителями муниципальных округов заключили с Минобороны России трёхлетние контракты. Служить чиновники будут в мобильных огневых группах, которые прикрывают область и её жителей от угроз с воздуха.