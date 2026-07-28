Липецкие чиновники подписали контракты с Минобороны для службы в резерве

Мэр Липецка Михаил Щербаков вместе с вице-губернаторами, несколькими министрами областного правительства и руководителями муниципальных округов заключили с Минобороны России трёхлетние контракты. О том, что они вошли в мобилизационный резерв рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Чиновники Липецкой области вступили в мобрезерв вместе с мэром. Видео © Telegram / Игорь Артамонов

Служить эти люди будут в мобильных огневых группах, которые прикрывают область и её жителей от угроз с воздуха. По словам главы региона, команда пришла к такому решению без давления сверху.

«Решение команда приняла самостоятельно, я его поддержал», — написал он.

По словам Артамонова, график резервистов расписан на три месяца вперёд: основное время уйдёт на полевые занятия и слаживание подразделений, после чего они вернутся к своим повседневным задачам. На сборах, рассчитанных на два месяца, личный состав будет заступать на дежурство по очереди, работая в составе расчётов огневых групп.

Первая такая группа, по словам губернатора, уже создана. Ещё несколько госслужащих и работников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медосмотры, чтобы тоже попасть в резерв.

Артамонов подчеркнул, что деятельность его ведомства строится на принципах командного взаимодействия вне зависимости от внешних факторов. Он акцентировал внимание на том, что обеспечение безопасности в регионе вышло за рамки компетенции исключительно военных и полицейских подразделений, превратившись в задачу общегосударственного масштаба. Губернатор также отметил, что декларирование патриотической позиции недостаточно, и призвал переходить к практическим действиям, доказывающим реальную готовность к защите.

Ранее сообщалось, что на полигоне Ленинградского военного округа резервистов готовят для мобильных огневых групп. Их учат уничтожать вражеские беспилотники — сначала из стрелкового оружия с тепловизионными прицелами, а затем с применением средств радиоэлектронной борьбы. В распоряжении бойцов пулемётные установки и внедорожники с комплексами разведки и наблюдения.