Армия готовит резерв: В Минобороны раскрыли число прошедших подготовку бойцов

В российских Вооружённых силах подготовили свыше 140 тысяч военнослужащих в резервных подразделениях, на полигонах и специальных участках подготовки. Об этом заявил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — сказал он.

Ранее стало известно о сокращении сроков эвакуации раненых военнослужащих из зоны специальной военной операции. После оказания первой помощи и стабилизации состояния бойцов оперативно направляют на следующие этапы эвакуации, где они получают специализированное лечение.