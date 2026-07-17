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17 июля, 14:47

Армия готовит резерв: В Минобороны раскрыли число прошедших подготовку бойцов

Более 140 тысяч военных подготовили в ВС РФ в резервных полках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В российских Вооружённых силах подготовили свыше 140 тысяч военнослужащих в резервных подразделениях, на полигонах и специальных участках подготовки. Об этом заявил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — сказал он.

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Ранее стало известно о сокращении сроков эвакуации раненых военнослужащих из зоны специальной военной операции. После оказания первой помощи и стабилизации состояния бойцов оперативно направляют на следующие этапы эвакуации, где они получают специализированное лечение.

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Милена Скрипальщикова
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