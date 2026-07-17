Военкор раскрыл, как новая тактика ударов ВС РФ ломает снабжение ВСУ и меняет ход СВО

Россия кардинально изменила тактику воздушных ударов по Украине, перейдя от поражения крупных объектов к системному уничтожению распределённых целей. Об этом в своём разборе для kp.ru рассказал военкор Дмитрий Стешин.

С апреля-мая ВКС и подразделения БПЛА начали планомерно выбивать придорожные автозаправки. За полтора месяца уничтожено или повреждено около 300 АЗС — в первую очередь в прифронтовых областях. В некоторых городах, например в Тростянце или Никополе, не осталось ни одной работающей заправки. Как поясняет Стешин, любая АЗС в 30–50 км от линии фронта — это важный логистический узел для заправки квадроциклов, грузовиков и генераторов, а также «последняя миля снабжения» ВСУ.

Параллельно системно работают по железной дороге: повреждено более 1000 объектов инфраструктуры и около 200 локомотивов — треть ходового парка. Удары наносятся по экспортным направлениям к Одессе и западным переходам. С 12 июля плотно взялись за черноморские порты: уже четыре из 13 крупных зерновых терминалов приостановили закупки, судовладельцы отменяют заходы. Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта.

Новой неожиданностью для Киева стали удары по распределённым производствам дронов. Поражены заводы «Рапид», «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», агрегатный завод и авиаремонтный завод №410, а также частные склады с детонацией — это свидетельствует о точном поражении целей, а не «складов с картошкой», иронизирует Стешин.

Ключевое изменение — тактическая структура атак. В ночь на 6 июля был нанесён массированный одновременный удар с обилием ложных целей («Герберы», «Пародии») в связке с баллистическими ракетами и «Геранями», который перегрузил украинское ПВО — ни одну из 30 ракет сбить не удалось. Западные эксперты фиксируют переход от поражения крупных объектов к «распределённым целям» с накопительным эффектом хаоса, и эта стратегия уже заставляет ВСУ испытывать проблемы с логистикой.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что ключом к достижению целей СВО станут полномасштабные действия на передовой и удары по стратегическим центрам принятия решений противника, включая руководство Украины. Он подчеркнул, что необходимо делать всё для победы и приближать разгром врага, но предостерёг от надежд на скорый финансовый крах Киева, так как даже при прекращении помощи союзников у Украины сохранятся средства для ведения войны.