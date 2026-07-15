Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев озвучил условия достижения целей специальной военной операции. По его мнению, ключом к успеху станут полномасштабные действия на передовой.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» уверен, что необходимо наносить удары по стратегическим объектам управления противника. Он также выступил за максимально жёсткие меры в отношении руководства соседнего государства.

«Нам нужно только одно — делать всё для фронта, всё для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и Зеленского, и всех его приспешников, включая ублюдков, которые приезжают туда его поддерживать. Вот это было бы правильным действием», — подчеркнул законодатель.

При этом политик предостерег от ожиданий скорого финансового краха противоборствующей стороны. Даже в случае полного прекращения помощи со стороны альянса, средства для ведения войны у Киева сохранятся.

По оценке депутата, запаса прочности хватит ещё минимум на двенадцать месяцев. Следовательно, рассчитывать на быстрое истощение сил оппонента не стоит, и основной упор необходимо делать на активные наступательные шаги.

А ранее Life.ru сообщал, что Зеленский может вообще не дожить до конца СВО. В Госдуме РФ отметили, что главарь киевской верхушки представляет угрозу для окружения, поскольку осведомлён о слишком многих деталях. Если он доживёт до суда, то, опасаясь за себя, может выдать всех компаньонов и приукрасить показания.