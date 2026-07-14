Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал предположение, что Владимир Зеленский может не пережить завершения специальной военной операции. По мнению парламентария, бывший комик владеет информацией, которую его западные покровители хотели бы скрыть.

Политик в беседе с NEWS.ru отметил, что Киев уже утомил союзников коррупционными скандалами и непредсказуемостью. Зеленский, по его словам, позволяет себе грубость в общении с европейскими коллегами и диктует условия, из-за чего многие лидеры стран ЕС предпочитают не вступать с ним в диалог.

Колесник добавил, что на смену Зеленскому прорабатывается фигура экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако сам Зеленский, по его убеждению, представляет угрозу для окружения, поскольку осведомлён о слишком многих деталях. Если он доживёт до суда, то, опасаясь за себя, может выдать всех компаньонов и приукрасить показания.

Наиболее благоразумным шагом для него, считает депутат, было бы исчезнуть и оставить Украину в покое. Но даже в этом случае бывшие союзники, по его мнению, смогут найти беглеца в любой точке мира.

А ранее Life.ru писал, что Зеленский не удержался бы у власти без европейской «помощи». В Норвегии считают, что Украина чрезвычайно коррумпирована и главарь киевской верхушки держится только благодаря миллиардам, которые отправляет Европа.