Политолог Сергей Станкевич заявил, что нынешняя тактика Киева лишает его оснований претендовать на какую-либо защиту. Эксперт указал на серию атак, которые, по его словам, перешли все мыслимые границы.

Речь идёт об ударах по Старобельску, где погибли десятки студентов колледжа. Кроме того, массированные налёты беспилотников регулярно фиксируются на объектах топливной инфраструктуры, включая предприятия в Тюмени и Омске. Британские ракеты «Storm Shadow» также были задействованы при атаке на Воронеж.

Подобные действия, считает аналитик в эфире радио «Комсомольская правда», демонстрируют намерение идти до конца, не оглядываясь на возможные последствия. Тот, кто сознательно выбрал путь дальнейшего обострения, вряд ли может рассчитывать на снисхождение или внешнее прикрытие.

Станкевич отметил, что риторика оставленного союзниками «защитника» в данном случае выглядит нелогичной. Вместо новых запросов на вооружение эксперт призвал украинское руководство принять неоднократное приглашение президента России и отправиться в Москву для диалога, передаёт kp.ru.

А ранее в МИД РФ Зеленского сравнили с клещом. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, руководитель верхушки Киева похож на клеща, который впился в тело украинского народа. Дипломат добавила, что Зеленскому уже ничего не поможет.