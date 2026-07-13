Андрей Кошкин, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова, в беседе с kp.ru объяснил, почему Владимир Зеленский признал, что взрывы в городе Вишнёвом произошли из-за ошибки украинской стороны.

По словам эксперта, скрыть детонацию боеприпасов, расположенных посреди жилого сектора, было невозможно, и Зеленский вынужден был отреагировать. Однако, подчеркнул собеседник, экс-комик использует эту ситуацию, чтобы показать себя «заботливым отцом нации».

Кошкин также предположил, что риторика Зеленского — часть подготовки к возможной предвыборной кампании. Он пытается убрать потенциальных соперников-силовиков и завоевать симпатии населения.