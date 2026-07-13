«Убирает соперников»: Почему Зеленскому пришлось признать ошибку Украины в Вишнёвом
Эксперт Кошкин: Слова Зеленского о трагедии в Вишнёвом — предвыборная кампания
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Андрей Кошкин, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова, в беседе с kp.ru объяснил, почему Владимир Зеленский признал, что взрывы в городе Вишнёвом произошли из-за ошибки украинской стороны.
По словам эксперта, скрыть детонацию боеприпасов, расположенных посреди жилого сектора, было невозможно, и Зеленский вынужден был отреагировать. Однако, подчеркнул собеседник, экс-комик использует эту ситуацию, чтобы показать себя «заботливым отцом нации».
Кошкин также предположил, что риторика Зеленского — часть подготовки к возможной предвыборной кампании. Он пытается убрать потенциальных соперников-силовиков и завоевать симпатии населения.
Напомним, ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу боеприпасов с обеднённым ураном в Вишнёвом Киевской области, что привело к резкому ухудшению качества воздуха и эвакуации 500 человек. Владимир Зеленский заявил, что виновные должностные лица «Укроборонпрома», разместившие арсенал в жилой зоне, будут привлечены к ответственности, а СБУ уже проводит проверку.
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