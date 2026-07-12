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12 июля, 07:47

Зеленский: Разместивших военный склад рядом с домами в Вишнёвом ждёт наказание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что все, кто придумал разместить военные склады рядом с жилыми домами в Вишнёвом, будут наказаны. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По словам украинского политика, СБУ уже представила предварительные итоги расследования и установила должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки инструкциям, допустили размещение оружейных арсеналов в городе.

«Каждый из них должен быть справедливо привлечён к ответственности», — подчеркнул Зеленский.

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В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу боеприпасов с обеднённым ураном в Вишнёвом Киевской области. После детонации качество воздуха резко ухудшилось, власти эвакуировали 500 человек. Склад находился в жилой зоне, что и вызвало скандал. СБУ начала масштабную проверку оборонных предприятий, чтобы установить виновных.

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