Зеленский: Разместивших военный склад рядом с домами в Вишнёвом ждёт наказание

Владимир Зеленский заявил, что все, кто придумал разместить военные склады рядом с жилыми домами в Вишнёвом, будут наказаны. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По словам украинского политика, СБУ уже представила предварительные итоги расследования и установила должностных лиц «Укроборонпрома», которые, вопреки инструкциям, допустили размещение оружейных арсеналов в городе.

«Каждый из них должен быть справедливо привлечён к ответственности», — подчеркнул Зеленский.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу боеприпасов с обеднённым ураном в Вишнёвом Киевской области. После детонации качество воздуха резко ухудшилось, власти эвакуировали 500 человек. Склад находился в жилой зоне, что и вызвало скандал. СБУ начала масштабную проверку оборонных предприятий, чтобы установить виновных.