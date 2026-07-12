Служба безопасности Украины проводит проверку объединения «Укроборонпром» и других оборонных предприятий после взрыва на складе боеприпасов в Вишнёвом под Киевом. Об этом сообщил главарь киевского руководства Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам экс-комика, в ходе расследования уже установлены должностные лица, допустившие размещение складов с оружием в жилой застройке. Со складом в Вишнёвом связаны руководители двух госпредприятий, следствие проверяет деятельность их заместителей, отвечавших за безопасность. Зеленский отметил, что СБУ совместно с другими правоохранительными органами проверит и другие подобные предприятия. Он также указал на необходимость усиления контроля внутри структуры «Укроборонпрома», в которую входят десятки предприятий.

«Сегодня (первый заместитель начальника СБУ. — Прим. Life.ru) генерал-майор (Александр. — Прим. Life.ru) Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в «Укроборонпроме» допустил, к сожалению, что склады с оружием были в Вишнёвом», — сказал Зеленский.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу в Вишнёвом Киевской области, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном. После детонации снарядов качество воздуха в городе резко ухудшилось, власти начали эвакуацию населения — из населённого пункта вывезли 500 человек. Зеленский признал, что украинские средства ПВО не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время атаки. Инцидент вызвал широкий резонанс, поскольку склад с опасными боеприпасами находился в непосредственной близости от жилых кварталов. В связи с этим СБУ инициировала масштабную проверку оборонных предприятий Украины, чтобы установить, кто и на каком уровне допустил подобное нарушение.