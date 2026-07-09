На фоне заявлений Владимира Зеленского о переломе в конфликте украинские эксперты всё чаще признают системные проблемы. Однако политолог Михаил Павлив в беседе с «Царьградом» указал, что панику переоценивать не стоит, но шок в Киеве после удара по объекту в Вишнёвом — показателен.

Подземное производство, где восстанавливали натовские ракеты (включая PAC-2), было поражено, что вызвало мощную детонацию. Это, по его словам, усугубило кризис ПВО: PAC-3 имеют лишь 5–6% шансов на перехват, а мировые запасы исчерпаны. При этом Россия наращивает производство ракет и дронов, систематически уничтожая украинские АЗС и топливную логистику.

Единственный успех Киева — массовый выпуск дронов, но стратегическую ПВО это не спасёт. По мнению эксперта, в среднесрочной и долгосрочной перспективе решающим моментом станет уничтожение военной инфраструктуры Украины.

«Именно здесь смерть Кащеева, именно здесь смерть киевского режима. В конечном итоге он будет уничтожен в первую очередь героизмом нашего солдата и нашими выдающимися, очень быстро развивающимися технологиями в сфере ВКС, ракетостроения, а также дроностроения», — заключил политолог.