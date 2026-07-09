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9 июля, 11:11

Политолог заявил, что уничтожение завода в Вишнёвом повергло в шок элиты Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На фоне заявлений Владимира Зеленского о переломе в конфликте украинские эксперты всё чаще признают системные проблемы. Однако политолог Михаил Павлив в беседе с «Царьградом» указал, что панику переоценивать не стоит, но шок в Киеве после удара по объекту в Вишнёвом — показателен.

Подземное производство, где восстанавливали натовские ракеты (включая PAC-2), было поражено, что вызвало мощную детонацию. Это, по его словам, усугубило кризис ПВО: PAC-3 имеют лишь 5–6% шансов на перехват, а мировые запасы исчерпаны. При этом Россия наращивает производство ракет и дронов, систематически уничтожая украинские АЗС и топливную логистику.

Единственный успех Киева — массовый выпуск дронов, но стратегическую ПВО это не спасёт. По мнению эксперта, в среднесрочной и долгосрочной перспективе решающим моментом станет уничтожение военной инфраструктуры Украины.

«Именно здесь смерть Кащеева, именно здесь смерть киевского режима. В конечном итоге он будет уничтожен в первую очередь героизмом нашего солдата и нашими выдающимися, очень быстро развивающимися технологиями в сфере ВКС, ракетостроения, а также дроностроения», — заключил политолог.

На взорвавшемся складе в Вишнёвом могло храниться экспериментальное оружие НАТО
На взорвавшемся складе в Вишнёвом могло храниться экспериментальное оружие НАТО

Ранее Life.ru рассказывал, что 6 июля в Вишнёвом объявили эвакуацию из-за взрыва на складе боеприпасов с ураном. Был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха. Позже украинские власти признали полное уничтожение завода. Это вызвало в Киеве шок, который усугубила потеря Константиновки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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