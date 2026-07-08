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8 июля, 14:31

На взорвавшемся складе в Вишнёвом могло храниться экспериментальное оружие НАТО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На складе боеприпасов в Вишнёвом Киевской области могли находиться не только снаряды с обеднённым ураном, но и экспериментальные образцы вооружений стран НАТО, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, западные страны рассчитывали проверить это оружие в боевых условиях. Украина фактически стала для НАТО площадкой для испытаний. При этом ВСУ не имели свободного доступа к этим объектам, полагает специалист. Он назвал это одним из признаков военной колонизации Незалежной.

«Не исключено, что там были запасы Великобритании или Германии и Франции. Может быть, и всех вместе взятых», — цитирует военного эксперта сайт МК.ru.

Зеленский потребовал от СБУ и разведки доклада о взрыве склада в Вишнёвом
Зеленский потребовал от СБУ и разведки доклада о взрыве склада в Вишнёвом

Напомним, 6 июля в Вишнёвом была объявлена эвакуация из-за взрыва на складе снарядов с ураном. Там зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха. Позже на Украине признали полное уничтожение завода в Вишнёвом.

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Борис Эльфанд
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