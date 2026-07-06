Зеленский потребовал от СБУ и разведки доклада о взрыве склада в Вишнёвом

Владимир Зеленский потребовал от СБУ и Главного управления разведки подробного выяснения обстоятельств того, что произошло в городе Вишневое Киевской области. В своём вечернем видеообращении в понедельник он назвал ситуацию тяжёлой.

По его словам, вторичная детонация взрывоопасных предметов после российской атаки не прекращалась с ночи. Глава киевского режима заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает ему фактически каждые полчаса. Спасатели продолжают разбирать завалы и тушить пожары.

Зеленский дал понять, что одной лишь ликвидации последствий недостаточно. Он ожидает от спецслужб и военной разведки детального отчёта о том, чем именно оказался начинён этот объект и почему после прилёта боеприпасы продолжали рваться на протяжении многих часов.