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Регион
6 июля, 17:07

Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В окрестностях Днепропетровска на юго-востоке Украины произошёл взрыв. В регионе и ещё нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Помимо этого региона, режим воздушной тревоги действует ещё в нескольких областях Украины. В их числе Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская. Информация о причинах взрыва, а также о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

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Ранее сообщалось, что в городе Вишнёвом Киевской области продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации на складе с боеприпасами. Опасную зону уже покинули около 500 человек. Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

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Милена Скрипальщикова
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