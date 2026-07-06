Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги

В окрестностях Днепропетровска на юго-востоке Украины произошёл взрыв. В регионе и ещё нескольких областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Помимо этого региона, режим воздушной тревоги действует ещё в нескольких областях Украины. В их числе Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская. Информация о причинах взрыва, а также о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что в городе Вишнёвом Киевской области продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации на складе с боеприпасами. Опасную зону уже покинули около 500 человек. Обстановка в регионе остаётся напряжённой.