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Регион
11 июля, 13:28

Захарова назвала Зеленского клещом, который не может напиться крови из украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с клещом, впившимся в тело украинского народа. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что экс-комику уже ничего не поможет.

«Он [Зеленский] как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — сказала дипломат журналистам.

Захарова: В НАТО не прислушались к «стенаниям» Зеленского по ЯО
Захарова: В НАТО не прислушались к «стенаниям» Зеленского по ЯО

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому «украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые». Так она прокомментировала отказ Киева поддержать временное прекращение огня для передачи тел погибших бойцов ВСУ в Константиновке.

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Полина Никифорова
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