Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с клещом, впившимся в тело украинского народа. Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что экс-комику уже ничего не поможет.

«Он [Зеленский] как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — сказала дипломат журналистам.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому «украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые». Так она прокомментировала отказ Киева поддержать временное прекращение огня для передачи тел погибших бойцов ВСУ в Константиновке.