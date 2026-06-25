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Регион
25 июня, 11:49

В Норвегии объяснили, на чём на самом деле держится власть Зеленского на Украине

Профессор Диесен: Зеленский не удержался бы у власти без европейской «помощи»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Без европейских денег Владимир Зеленский давно бы потерял власть. Об этом в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Он отметил, что Украина чрезвычайно коррумпирована и киевский лидер держится только благодаря миллиардам, которые отправляет Европа.

«Украина чрезвычайно коррумпирована, и Зеленский не смог бы оставаться у власти без миллиардов «помощи», направляемых европейскими лидерами для продолжения войны. Украинцы хотят немедленного прекращения войны путём переговоров, а не чтобы их похищали и отправляли на фронт. Наши налоговые деньги покупают прокси-войну», — написал он.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский неофициально считается самым богатым человеком на Украине и входит в число лидеров по личному состоянию в Европе. Оно может достигать пяти миллиардов долларов. Ближайшее окружение киевского главаря, включая сбежавшего в Израиль Тимура Миндича, которого называют его «кошельком», также являются очень состоятельными людьми.

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Наталья Афонина
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