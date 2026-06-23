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22 июня, 23:50

«Политический банкрот»: В Совбезе ООН раскрыли истинную причину, почему Зеленский ещё при власти

Евстигнеева: Зеленский держится у власти только благодаря боевым действиям

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский сохраняет власть исключительно благодаря продолжению боевых действий. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. С соответствующим заявлением дипломат выступила на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Евстигнеева констатировала, что украинский главарь фактически превратился в политическую фигуру, чьё пребывание у власти давно утратило легитимность. По её оценке, продолжение конфликта остаётся единственным фактором, удерживающим Зеленского на посту. Дипломат также обратила внимание на риторику бывшего комика в адрес России. Она охарактеризовала его заявления как попытку отвлечь внимание от внутриполитического кризиса.

«Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий. На этом фоне наполненные злорадством его заявления о России выглядят как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

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Ранее Зеленского назвали виновником удара возмездия по Киеву. По словам экспертов, бывший юморист делает всё возможное, чтобы не заключать мир с Россией.

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Антон Голыбин
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