Владимир Зеленский сделал всё возможное для продолжения СВО, поэтому и был нанесён удар возмездия по Киеву, уверен политический обозреватель Константин Кеворкян. Он обратил внимание, что сам удар глава киевского режима прокомментировал в своей привычной манере, мол, это практически ничего не решает, чем в очередной раз продемонстрировал полную недоговороспособность.

Комбинированный удар ВС РФ стал ответом на разбомбленный колледж в Старобельске, где погибли и пострадали десятки студентов. Если бы Зеленский признал этот факт, ему пришлось бы рассказать украинцам и аккредитованным в Киеве корреспондентам о том, что Украина совершила чудовищное преступление, но он предпочёл обойти эту тему стороной.

Возможность мирных переговоров в сложившихся условиях эксперт расценил как мизерную. Процесса урегулирования сейчас не наблюдается, накануне летней кампании становится очевидно: боевые действия будут продолжаться до освобождения Донецкой области.

«Продолжение войны киевскому режиму выгодно. Он получает финансирование, которое в значительной степени разворовывает, и таким образом обеспечивает своё будущее», — отметил собеседник «Царьграда».

