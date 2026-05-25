25 мая, 03:25

Меркурис: Удар «Орешником» вызвал панику у Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Массированный удар Армии России с применением ракеты «Орешник» привёл к серьёзным разрушениям в Киеве и показал уязвимость украинской системы ПВО. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, последствия атаки вызвали тревогу у главаря киевского режима Владимира Зеленского. Меркурис считает, что опасения Киева по поводу новых ударов со стороны России теперь только усилятся.

«Кадры из Киева выглядят поистине разрушительно. <…> Урон очевидно огромен и превосходит всё, что мы видели во время предыдущих российских ударов. Говоря прямо и без прикрас, это полностью затмевает любые украинские атаки, когда-либо совершённые ранее. <…> Русским удалось прорваться. Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна», — заявил аналитик в эфире YouTube-канала.

Меркурис отметил, что произошедшее может повлиять на дальнейшие решения украинского руководства. По его мнению, страх перед новыми ударами станет одним из ключевых факторов для Владимира Зеленского.

«Эта атака с применением ракет «Орешник» лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань».

Антон Голыбин
