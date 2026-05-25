Лидеры Европы заявили об эскалации после удара «Орешником» по Украине

Лидеры стран Европы заявили об эскалации конфликта после удара по военным объектам на Украине с применением ракеты «Орешник». В Париже, Берлине и Брюсселе выступили с осуждением произошедшего, о чём сообщили европейские политики в своих социальных сетях и официальных заявлениях.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты «Орешник», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер также заявил, что Париж продолжит поддерживать Киев и выступать за укрепление безопасности Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «безжалостной эскалацией» и сообщил, что Берлин также продолжит оказывать помощь Украине.

С осуждением ударов также выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни и глава евродипломатии Кая Каллас. Последняя заявила, что применение «Орешника» стало частью «тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

Минобороны России сообщило, что удар стал ответом на атаки по гражданским объектам. В ведомстве уточнили, что целями стали пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области. В министерстве отдельно подчеркнули, что удары по гражданской инфраструктуре не наносились и не планировались.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с резкой критикой главы евродипломатии Каи Каллас после её заявлений об ударе «Орешником». Он заявил, что российская сторона не преследовала цели массового поражения мирного населения. По словам аналитика, сам характер атаки указывает на выбор конкретных военных объектов.